Almira Hotel, yeni sezona yeniliklerle merhaba diyor

Almira Hotel, Osmanlı sarayları ve Fransız mimarisinden esinlenilerek özenle tasarlanmış yeni konsepti kapsamında; birbirinden farklı şekilde dekore edilmiş lüks oda ve süitleri, Türk ve dünya mutfağının seçkin lezzetlerini servis eden restoranları, A’dan Z’ye yenilenmiş Spa tesisiyle misafirlerine en konforlu konaklama deneyimini sunuyor.

Bursa şehir merkezinin kilit noktalarından Kongre Kültür Merkezi ve Merinos Parkı’na yürüme mesafesinde bulunan, 25.000 metrekarelik geniş bir alana yayılmış otel, benzersiz hizmetleriyle konuklarına unutulmaz anlar vadediyor.

Eşsiz Lezzet Durakları

Türk mutfağının klasik tatlarını yeniden yorumlayan Hanzade Restaurant, dünya mutfağından özgün lezzetler sunan Luna A La Carte Restaurant, kahve molalarını özel tatlılarıyla taçlandıran Rosso Brasserie ve yaratıcı kokteyllerinin yanında eşsiz manzarasıyla da öne çıkan Lobby Lounge Bar, Almira Hotel’in birbirinden özel gastronomi duraklarını meydana getiriyor. Uzmanı olduğu Türk mutfağını farklı bölgelerin lezzetleriyle harmanlayan ve gastronomi dünyasına ilişkin yenilikler doğrultusunda menülerini sürekli güncelleyen Executive Chef Necmettin Baştürk’ün imza tabakları arasında Dana Antrikot Sarma Kanlıca Mantarı eşliğinde Kremalı Kök Ispanak ile, Bagel üzerinde Bonfile Kuzu Göbeği Mantarı ile, Pazı Yaprağına Sarılmış Kuzu Budu Kök Sebzeler ile, Tel Kadayıf Yuvasında Orman Meyveli Enginar Tatlısı yer alıyor. Özgün ve kozmopolit lezzetleri, enfes kokteylleri ve her konsepte özel dekore edilmiş keyifli atmosferleri ile Almira Hotel, misafirlerine müthiş bir gastronomi şöleni yaşatıyor.

Sağlık ve Yenilenme Merkezi

Bursa’daki kaplıca sularının iyileştirici gücüne yönelik kadim inanıştan yola çıkan Almira SPA; hamam, kaplıca ve termal su geleneğini modern SPA konseptiyle birleştirerek geniş alanda çok çeşitli hizmet seçenekleriyle misafirlerine özgün bir deneyim sunuyor. İç tasarımıyla birlikte lüks ve konforlu hizmetleri de yenilenen Almira Spa, farklı ısı derecelerine sahip saunalar, tuz, buhar, kese ve bakım odaları, fitness, jet pool, kapalı ve termal havuzları içinde barındırıyor. Tesisin doğadan esinlenen dekorasyonunda; yeşil, kahve, krem gibi rahatlatıcı tonlar, mozaik, Marmara mermeri gibi doğal taşlar, bambu ve ahşap benzeri natürel materyaller dikkat çekiyor. Almira Spa; %100 taze hava ile çalışan havalandırma alt yapısı, en yeni ve güvenli havuz sterilizasyon ve kontrol sistemleri, uluslararası hijyen partneri Diversey iş birliğiyle Bursa’nın en güvenli temizlik standartlarına sahip. Uluslararası kalite belgelerine sahip Doğuş Spa bakım ürünleri kullanan Almira Spa’da Bursa’daki en geniş Ladies Spa ve Bursa’daki ilk ve tek Splash Kids Zone mevcut. Almira Spa, alanında eğitimli ve tecrübeli uzman kadrosu ve terapistleriyle tüm ziyaretçilerini dinlendirici ve rahatlatıcı bir yolculuğa çıkarıyor.

Farklı tatları aynı çatı altında buluşturan restoranları, özel arınma ve tazelenme tekniklerinin uygulandığı 1.800 metrekarelik Spa’sı, iş toplantıları, kutlamalar ve farklı özel etkinlikler için 1000 kişilik kapasiteye ve eksiksiz teknik donanıma sahip salonlarıyla bir şehir otelinin ötesine geçerek kişiye özel lüks hizmetler sunuyor. Almira Hotel’e yönelik rezervasyon talepleriniz ve sorularınız için www.almira.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.