Abidin Usta Görükle Şubesi açıldı

İlk olarak 1967 yılında hizmete giren Tuzpazarı Şubesi’nin ardından, İstanbul Yolu, Kestel, Parkur AVM ve Podyumpark ile hizmet lokasyonlarını genişleten Abidin Usta Osmanlı Sofrası, Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi'nde faaliyete geçen altıncı şubesinin açılışını yaparak, şehrin lezzet haritasına yeni bir halka daha ekledi.

Geleneksel lezzetlerin modern bir dokunuşla harmanlandığı Abidin Usta Osmanlı Sofrası, sadece bir yemek noktası değil, şehrin tarihine ve kültürüne olan saygısını da yansıtan özel bir buluşma noktası olarak, yeni adresi Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi’nde misafirlerine kapılarını açtı.

Düzenlenen açılış törenine; önceki dönem Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, önceki dönem Bursa Milletvekilleri Önder Matlı, Ali Kul, Mustafa Esgin, Zafer Işık, Şevket Orhan, geçmiş dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı da katıldı.

Özen: Lezzet ve sağlık odaklı çalışıyoruz

320 metrekare taban alanda 250 kişi hizmet verme kapasitesine sahip olan ve 2 kattan oluşan yeni şubenin açılışında konuşan Abidin Usta Osmanlı Sofrası Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Şakir Özen, “Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi Şubemizi uzun ve titiz bir çalışmanın ardından Şubat ayı ortasında faaliyete aldık. Lezzetle birlikte sağlık odaklı bir yaklaşımla yemeklere önem veren bir marka olmanın sorumluluğu ile görevimizi yerine getirmeye devam ediyoruz” dedi. Örnek Yemek Sanayi olarak 300’ün üzerinde çalışanla 230 noktada 28 bin kişiye her gün yemek sunduklarını da hatırlatan Özen, “100’e ulaşan uzman ekibimizle Türk mutfağının enfes yemeklerini yıllardır aynı kalitede sunan Abidin Usta restoranlarına, bugün 6.’sını eklemenin gurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.