Nilüfer Belediyesi Basın Bürosu’nda muhabir olarak 11 yıla yakın görev yapan Semih Turhan, Mustafa Bozbey’in Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından Büyükşehir Belediyesi’ne geçti. Turhan, “Mustafa Bozbey ve Turgay Erdem ile gece gündüz demeden çalıştım. Şadi Özdemir ile kısa bir çalışma dönemi geçirdim. Seçimlerin ardından Büyükşehir Belediyesi’ne transfer oldum. Büyükşehir’de Özel Kalem Müdürlüğü’nde mobil özel kalem olarak görev yapacağım” açıklamasını yaptı. Arkadaşımıza yeni görevinde başarılar diliyoruz.