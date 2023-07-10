Yılın ilk yarısında otomotiv satışları rekor kırdı

Otomotiv Distribütörleri ve Mo­bilite Derneği (ODMD), ocak-haziran dönemi ve haziran ayını kapsayan otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin bilgi­leri paylaştı.

Buna göre, Tür­kiye’nin otomobil ve hafif ticari araç top­lam pazarı, ocak-hazi­ran döneminde yüzde 55,3 artarak 555 bin 867 adede yükseldi. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek satış adedi olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde otomobil sa­tışları yüzde 54,5 artarak 429 bin 870 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 58,2 artışla 125 bin 997 adet oldu.

Haziranda rekor devam etti

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı haziranda yüzde 37,5, otomobil satış­ları yüzde 40,1, hafif ti­cari araç pa­zarı ise yüzde 27,3 arttı. Satış adedi otomobil ve hafif ticaride 110 bin 861, otomobilde 89 bin 833, hafif ticaride ise 21 bin 28 adede yükseldi. Otomotiv pazarı 10 yıllık haziran ayı ortalama satışlara göre yüzde 53,8, otomobil pazarı yüzde 57,2, hafif ticari satışları ise yüzde 40,8 artış gösterdi.