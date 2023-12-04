Yeni Genel Müdür Remezan Arslan

Uludağ Enerji Grubu bünyesinde perakende elektrik satış faaliyetlerini sürdüren Uludağ Perakende Elektrik Satış A.Ş. yönetim kadrosunda değişiklik yapıldı. Uludağ Elektrik Genel Müdürlüğü görevine Remezan Arslan getirildi. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlayan Arslan, kariyeri boyunca Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş (TREPAŞ) Genel Müdürlüğü, SEPAŞ Enerji Tedarik ve Regülasyon Direktörlüğü gibi önemli görevlerde bulundu. Arslan, 20 Kasım 2023 tarihi itibarıyla Uludağ Elektrik Genel Müdürlüğü görevine atandı.Uludağ Elektrik’ten yapılan açıklamada müşteri memnuniyeti odaklı şirket politikalarının yeni atamayla birlikte sürdürülmeye devam ettirileceğine vurgu yapıldı.