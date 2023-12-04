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‘Yeni ekonomi eski alışkanlıklarla yönetilemez’
İnovasyonun, sadece ürün bazında gerçekleşmediğini kurumların ve şirket yöneticilerinin ve iş dünyası temsilcilerinin bu yeniliklere uyum sağlaması gerektiğini söyleyen Başkan Burkay, yeni ekonominin eski alışkanlıklar ve kurallarla yönetilemeyeceğinin altını çizdi.
Sektörel Haberler 04.12.2023, 14:46
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı ‘Bursa Business School’da gerçekleştirdi.
Şirketlerin yaşanan ekonomik dönüşüme odaklanması gerektiğini vurgulayan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Business School ile iş dünyası aktörlerinin, hızla dönüşen ekonomiye uyum yeteneklerini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, tüm dünyada bilgi temelli güçlü bir dönüşüm yaşandığını belirterek, “İnovasyon, sadece ürün bazında gerçekleşmiyor. Kurumlarımızın, şirket yöneticilerimizin ve iş dünyası temsilcilerimizin de bu yeniliklere uyum sağlaması gerekiyor” diye konuştu.
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