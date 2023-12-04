‘Yeni ekonomi eski alışkanlıklarla yönetilemez’

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı ‘Bursa Business School’da gerçekleştirdi.

Şirketlerin yaşanan ekonomik dönüşüme odaklanması gerektiğini vurgulayan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Business School ile iş dünyası aktörlerinin, hızla dönüşen ekonomiye uyum yeteneklerini geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, tüm dünyada bilgi temelli güçlü bir dönüşüm yaşandığını belirterek, “İnovasyon, sadece ürün bazında gerçekleşmiyor. Kurumlarımızın, şirket yöneticilerimizin ve iş dünyası temsilcilerimizin de bu yeniliklere uyum sağlaması gerekiyor” diye konuştu.