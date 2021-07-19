Yatırımlarda yerli ithal eşitliği geliyor

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişikli Yapılmasına Dair Karar” ile yatırım teşvik sisteminde köklü bir düzenlemeye gidildi. MİB Başkanı S. Emre Gencer, yapılan düzenleme ile MİB’in yıllardır üzerinde durduğu ve sürekli olarak gündeme getirdiği sorunun çözüldüğüne değinerek; “Bugüne kadar yerli imalatçıların lehine alınan önlemler, teşvik sisteminin bir önceki uygulaması ile bir nevi devre dışı bırakılmaktaydı. Eski teşvik sistemi yerli imalatçıları desteklemek için ilave gümrük vergileri uygulaması için bir ‘kara delik’ konumundaydı.

Yerli imalatçı hem ikinci el ithal makineler ile rekabet etmek zorunda kalırken hem de Uzakdoğu’dan gelen ucuz ve kalitesiz makineler ile mücadele ediyordu. Bu düzenleme ile rekabet düzleminin eşitlendiğini görüyoruz” ifadesini kullandı. Kalitesiz ve ikinci el makineler ile Türkiye’nin adeta makine çöplüğüne döndüğünü söyleyen Gencer, “Milli servetin çürümesini izlemek veya bu konuda bir şey yapmak gerekiyordu. Biz ikincisini seçtik” dedi.

Gencer açıklamalarında, “Sanayi üretiminin aksayacağı ve ihracatımıza olumsuz etki edeceği korkusunu ortaya atan birileri, çok daha fazla ileri giderek Türkler’in bu makineleri yerlileştiremeyeceği iddiasında dahi bulunmaktadır. Son yirmi yıllık süreçte, ülkemiz ihracatının yüzde 11’ini gerçekleştirecek kadar büyüyen, kendi başına 20 milyar dolarlık ihracat yapan bir sektör haline gelen makine imalat sektörünü hafife alanların ‘vergi ödememek için başka yollar bulunur’ söylemi ise konuya ne kadar milli(!) yaklaştıklarının da açık göstergesidir. Kişisel menfaatlerini milli çıkar ve vizyonumuzun üzerinde gören bu birileri maalesef içimizdedir” dedi.