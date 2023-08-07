Yatak yan sanayi ihracatta hedef yükseltti

Dünyada 40 milyar dolarlık potansiyele sahip yatak üretim sektörüne, 25 bin kişilik dev bir istihdamla katkı sağlayan Türk yatak sektörü, dünya üretim ve ihracat sıralamasında 14. sırada yer alıyor. Sektörün hedefinde kısa zamanda dünyada ilk 3 ülke arasına girmek var.

Avrasya’nın en büyük, dünyanın 2’nci büyük fuarı

Ülke genelinde sektörünün ilk fuarı olan IBIA Expo-Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı, Avrasya’nın en büyük, dünyanın 2’inci büyük fuarı konumunda yer alıyor.

BİFAŞ Fuarcılık tarafından bu yıl 2’ ncisi düzenlenecek olan IBIA EXPO, 28 Eylül-1 Ekim 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde binlerce ziyaretçisi ile sektör profesyonellerine kapılarını açacak.

91 ülkeden 22 bine yakın alıcıyı ağırlayacak

Türkiye’nin yatak teknolojileri konusunda tek fuarı olan IBIA EXPO, yatak yan sanayi, ma­kine ve ekipmanların profesyonellerini bir araya getiren uluslararası bir ticaret fuarı olma­sının yanı sıra 91 ülkeden 22 bine yakın yerli ve yabancı alıcıyı ağırlamaya hazırlanıyor.