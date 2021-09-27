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Yapılandırmada son 2 gün
Pandemi destekleri kapsamında 9 Haziran’da devreye alınan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri, Cumhurbaşkanı Kararı ile birer ay uzatılmıştı.
Sektörel Haberler 27.09.2021, 22:28
Mükelleflerin yoğun ilgi gösterdiği yapılandırma kanunundan yararlanmak için son iki gün kaldı. Bugüne kadar 4 milyon 336 bin mükellefin başvurduğu kanun çerçevesinde, 17 Eylül itibariyle 108 milyar 322 milyon lira alacak yapılandırılırken, bu kapsamdaki alacaklara karşılık 7 milyar 513 milyon lira tahsilat yapıldı.
30 Eylül Perşembe günü mesai bitiminde son bulacak başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi “www.gib.gov.tr” veya e-devlet “www.turkiye.gov.tr” üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla yapılabiliyor.
Kanun kapsamında, vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna olan kesinleşmiş borçların cezaları kaldırılarak güncelleniyor ve taksitle ödeme imkanı sağlanıyor.
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