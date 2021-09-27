Yapılandırmada son 2 gün

Mükelleflerin yoğun ilgi gösterdiği yapılandırma kanunundan yararlanmak için son iki gün kaldı. Bugüne kadar 4 milyon 336 bin mükellefin başvurduğu kanun çerçevesinde, 17 Eylül itibariyle 108 milyar 322 milyon lira alacak yapılandırılırken, bu kapsamdaki alacaklara karşılık 7 milyar 513 milyon lira tahsilat yapıldı.

30 Eylül Perşembe günü mesai bitiminde son bulacak başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi “www.gib.gov.tr” veya e-devlet “www.turkiye.gov.tr” üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla yapılabiliyor.

Kanun kapsamında, vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna olan kesinleşmiş borçların cezaları kaldırılarak güncelleniyor ve taksitle ödeme imkanı sağlanıyor.

