Yan sanayi yıla hızlı başladı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçı­ları Birliği (OİB) verilerine göre, 2023’ün ilk çeyreğinde otomotiv yan sanayi­sinde 190’dan fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım gerçekleştirildi.

Geçen yılın ocak-mart aylarında 3 milyar 229 milyon 233 bin dolar olan yan sanayi ih­racatı, 2023’ün aynı döneminde yüzde 12,25 artışla 3 milyar 624 milyon 874 bin dolara yükseldi.

Yılın ilk 3 ayında 8 milyar 618 milyon 998 bin dolar olan otomotiv endüstrisinin top­lam ihracatının yüzde 42,1’ini yan sanayi ürünleri oluşturdu.

Yan sanayide en fazla ihracat yapılan ülke­ler arasında ilk sırada otomotiv sektörünün ana pazarı Almanya yer aldı. Bu ülkeyi İtalya ve Fransa takip etti.

Ocak-mart döneminde, 4’üncü sırada bu­lunan Rusya’ya yan sanayi dış satımında yüzde 68,9 artış yaşandı. Rusya’ya bu dö­nemdeki yan sanayi ihracatı 130 milyon 756 bin dolardan 220 milyon 854 bin dolara ulaştı.