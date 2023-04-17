Yan sanayi yıla hızlı başladı
Türkiye’den ocak-mart döneminde 3 milyar 624 milyon 874 bin dolarlık otomotiv yan sanayi ürünü ihraç edildi.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, 2023’ün ilk çeyreğinde otomotiv yan sanayisinde 190’dan fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım gerçekleştirildi.
Geçen yılın ocak-mart aylarında 3 milyar 229 milyon 233 bin dolar olan yan sanayi ihracatı, 2023’ün aynı döneminde yüzde 12,25 artışla 3 milyar 624 milyon 874 bin dolara yükseldi.
Yılın ilk 3 ayında 8 milyar 618 milyon 998 bin dolar olan otomotiv endüstrisinin toplam ihracatının yüzde 42,1’ini yan sanayi ürünleri oluşturdu.
Yan sanayide en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada otomotiv sektörünün ana pazarı Almanya yer aldı. Bu ülkeyi İtalya ve Fransa takip etti.
Ocak-mart döneminde, 4’üncü sırada bulunan Rusya’ya yan sanayi dış satımında yüzde 68,9 artış yaşandı. Rusya’ya bu dönemdeki yan sanayi ihracatı 130 milyon 756 bin dolardan 220 milyon 854 bin dolara ulaştı.