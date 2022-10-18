Yan sanayi ihracatı 10 milyar dolara yaklaştı

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre, yılın 9 ayında otomotiv yan sanayisinde 200’den fazla ülke, serbest bölge ve özerk bölgeye dış satım gerçekleştirildi.

Geçen senenin ocak-eylül döneminde 8 milyar 771 milyon 637 bin dolar olan yan sanayi ihracatı bu sene aynı aylarda yüzde 9,97 artarak 9 milyar 646 milyon 209 bin dolara yükseldi.

Ocak-Eylül 2022’de 22 milyar 325 milyon 73 bin dolar olan otomotiv endüstrisinin toplam dış satımının yüzde 43,2’sini yan sanayi ürünleri oluşturdu.

Yan sanayide en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırada otomotiv sektörünün ana pazarı Almanya yer aldı. Almanya’ya ocak-eylül aylarında 2 milyar 248 mil­yon 680 bin dolarlık ihracatı yapıldı.

Bu rakamla, 9 aylık yan sanayi ihracatının yaklaşık 4’te biri bu ülkeye yapıldı. Ocak-Eylül 2022’de, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yan sanayi ihracatında İs­panya yüzde 21 artış ve 464 milyon 657 bin dolarla 6’ncı, Rusya yüzde 7 azalış ve 426 milyon 234 bin dolarla 7’nci, Polonya yüzde 18 artış ve 395 milyon 267 bin dolarla 8’inci, Romanya yüzde 6 yükseliş ve 278 milyon 93 bin dolarla 9’uncu ve Belçika yüzde 1 artış ve 257 milyon 706 bin dolarla 10’uncu sırada yer aldı.