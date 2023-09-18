UTİB üyesi firmalara iş birliği fırsatı

Bursa’da ger­çekleştirilen organizasyondaki B2B görüşmeleri ile Uludağ Teks­til İhracatçıları Birliği (UTİB) üyesi firmalara yeni pazarlar ve iş birliği fırsatları sunulurken, projenin sürdürülebilirlik ve katma değerli üretim anlayışına katkı sağladığı görüldü. Etkinliği değerlendi­ren UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretimin tekstil sektörün­deki katma değerli ihracatı artırdığını dile getirdi. Ekolojik Tekstiller UR-GE Projesi’nin, üye firmaların üreti­mine katma değer kattığını vurgula­yan Başkan Taşdelen Engin, “Sadece en iyi ürünü üretmek ye­terli değil, rekabetçiliği artırmak için çevreci ve katma değerli üretime odaklanmalıyız. UR-GE projesi kap­samında küme üyesi firmalarımıza gelişmiş ülkelerin standartlarında eğitim veriliyor. Tekstil sektörümüz, küresel pazarlardaki konumunu güç­lendirirken bu alım heyeti organizas­yonu da ihracat kapasitesini daha da artıracaktır” ifadelerini kullandı.