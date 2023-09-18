UTİB üyesi firmalara iş birliği fırsatı
Ekolojik tekstillerin uluslararası pazarlardaki varlığını güçlendirmek amacıyla UTİB tarafından gerçekleştirilen Ekolojik Tekstiller UR-GE projesi, beşinci alım heyeti etkinliği ile iş birliğine yeni kapılar açmaya devam etti.
Bursa’da gerçekleştirilen organizasyondaki B2B görüşmeleri ile Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) üyesi firmalara yeni pazarlar ve iş birliği fırsatları sunulurken, projenin sürdürülebilirlik ve katma değerli üretim anlayışına katkı sağladığı görüldü. Etkinliği değerlendiren UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, sürdürülebilirlik ve çevre dostu üretimin tekstil sektöründeki katma değerli ihracatı artırdığını dile getirdi. Ekolojik Tekstiller UR-GE Projesi’nin, üye firmaların üretimine katma değer kattığını vurgulayan Başkan Taşdelen Engin, “Sadece en iyi ürünü üretmek yeterli değil, rekabetçiliği artırmak için çevreci ve katma değerli üretime odaklanmalıyız. UR-GE projesi kapsamında küme üyesi firmalarımıza gelişmiş ülkelerin standartlarında eğitim veriliyor. Tekstil sektörümüz, küresel pazarlardaki konumunu güçlendirirken bu alım heyeti organizasyonu da ihracat kapasitesini daha da artıracaktır” ifadelerini kullandı.