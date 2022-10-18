banner21

banner17

banner28

banner6

Son Dakika

Üretici ve kullanıcı Ulusal Makina Sempozyumu’nda buluşacak

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Tekstil Mühendisleri Odası (TMO) Bursa Şubesi, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tekstil Mühendisliği Bölümü ve Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD) ile 20-21 Ekim tarihlerinde Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi’nde 1. Ulusal Tekstil Makinaları ve Sistemleri Sempozyumu’nu gerçekleştirecek.

Sektörel Haberler 18.10.2022, 00:08
Üretici ve kullanıcı Ulusal Makina Sempozyumu’nda buluşacak

Tür­kiye’de tekstil ve hazır giyim ile teknik tekstiller sektörünün önemli gelişme­ler kaydederken makine, yazılım, yar­dımcı ekipman ve sistemleri ağırlıklı olarak yurtdışından ithal etmeye de­vam ettiğini kaydeden TMMOB Teks­til Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hale Gürler “Türk tekstil ma­kineleri imalat sanayinde en büyük gelişmeyi boya ve terbiye makineleri sektörü göstermiş olup 1 milyar dolara ulaşan ihracatın yüzde 75-80’ini tek başına ger­çekleştiriyor. Ancak diğer alanlarda tekstil makine­leri, ağırlıklı olarak yurtdışından ithal ediliyor. Bu ger­çeklerden hareketle ülkemiz tekstil makineleri ve sistemleri imalat sanayinin gelişmesine katkıda bulu­nacak bir platform oluşturmak amacıyla 2 yılda bir düzenlemeyi planladığımız Ulusal Tekstil Makineleri ve Sistemleri Sempozyumunun ilkini gerçekleştirece­ğiz” diye konuştu.

#üretici #kullanıcı #TMMOB
Yorumlar (0)
15
parçalı bulutlu
banner14
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18