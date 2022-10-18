Üretici ve kullanıcı Ulusal Makina Sempozyumu’nda buluşacak

Tür­kiye’de tekstil ve hazır giyim ile teknik tekstiller sektörünün önemli gelişme­ler kaydederken makine, yazılım, yar­dımcı ekipman ve sistemleri ağırlıklı olarak yurtdışından ithal etmeye de­vam ettiğini kaydeden TMMOB Teks­til Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hale Gürler “Türk tekstil ma­kineleri imalat sanayinde en büyük gelişmeyi boya ve terbiye makineleri sektörü göstermiş olup 1 milyar dolara ulaşan ihracatın yüzde 75-80’ini tek başına ger­çekleştiriyor. Ancak diğer alanlarda tekstil makine­leri, ağırlıklı olarak yurtdışından ithal ediliyor. Bu ger­çeklerden hareketle ülkemiz tekstil makineleri ve sistemleri imalat sanayinin gelişmesine katkıda bulu­nacak bir platform oluşturmak amacıyla 2 yılda bir düzenlemeyi planladığımız Ulusal Tekstil Makineleri ve Sistemleri Sempozyumunun ilkini gerçekleştirece­ğiz” diye konuştu.