ÜÇGE’de kıdem töreni

Kıdem plaketleri ÜÇGE Yönetim Kurulu Başkanları Damla Aras ve Can Aras, ÜÇGE Grup Şirketleri Kurucusu merhum Gökçin Aras’ın kıymetli eşi Belgin Aras tarafından takdim edildi. ÜÇGE Yönetim Kurulu Başkanı Damla Aras, “ÜÇGE’nin başarı yolculuğunda uzun yıllardır bizimle beraber yürüyen çalışma arkadaşlarımızı da düzenlediğimiz kıdem töreni ile kutlama mutluluğunu yaşadık. Uzun yıllardır ekibimizin birer parçası olan, özverili çalışmaları ve engin tecrübeleri ile şirketlerimizin her birinin bugün sektörlerinde dünyanın önemli ve güven duyulan markaları haline gelmesinde, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesinde emeği olan tüm değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm çalışanlarımızla birlikte geleceğe değer yaratacak ve anlamlı izler bırakacak çalışmalarla ilerlemeye devam ediyoruz” dedi.