Türk teknolojisi küresel arenada sergilenecek

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) da desteklediği teknoloji girişimlerine ev sahipliği yapan dünyanın en prestijli girişimcilik etkinliklerinden Slush’ta 18 seçkin Türk teknoloji girişimi sergilenecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda çalışan 5 kalkınma ajansının iş birliği ile gerçekleştirilen etkinlikte 2023’te global pazarlara açılmayı hedefleyen 100’ü aşkın Türk teknoloji girişimleri Helsinki, Las Vegas ve Doha’da düzenlenecek küresel etkinliklere katılma fırsatı yakalayacak. Helsinki’de düzenlenen Slush 2023 organizasyonuna 18 teknoloji girişimimiz katılım sağlıyor.

Türk girişimciler, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de 1 Aralık’ta sona erecek Slush 2023 organizasyonu kapsamında yapay zekâ, robotik, çevre ve iklim, dijital sağlık, spor, oyun teknolojileri, yazılım, eğitim ve finans gibi birçok alanda öncü teknolojilerini tanıtacak. 20 binden fazla buluşmanın gerçekleşeceği ve 300’den fazla etkinliğin düzenlendiği organizasyonda 5 bin girişimci, 3 bin yatırımcı ve 300 medya temsilcisi bir araya geliyor. Ücretsiz giriş imkânı sunulan etkinlikte Türk teknoloji girişimleri, yabancı yatırımcılarla buluşarak gelecekteki iş ortakları ve potansiyel müşterilerle tanışma şansı elde edecek.