Türk gıda sanayisi Yeşil Mutabakat’a odaklandı

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından düzenlenen “Gıda İşletmeleri İçin Yeşil Mutabakat ve Uygulamaları” seminerinde, gıda sektöründe sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümün önemi vurgulandı.

Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Türk gıda sanayisinin Avrupa Yeşil Yeşil Mutabakatı’na (AYM) uyumunu sağlama konusunda önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. En yüksek ihracatını Avrupa Birliği’ne (AB) gerçekleştiren Türk gıda sanayisi için yol gösterici nitelikte olan “Gıda İşletmeleri İçin Yeşil Mutabakat ve Uygulamaları” konferansında, alanında uzman isimler katılımcılarla AYM’ye uyum ve sürdürülebilirlik konularında değerli bilgiler paylaştı.