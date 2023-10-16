TİAD’ın hizmet ihracatında yüzde 47’lik büyüme
İmalat sanayisinin temel üretim araçları olan takım tezgahları ve tamamlayıcı ekipmanlarının çatı kuruluşu Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD); dünya hizmet ihracatında 2022 yılındaki iş hacminin 7,1 trilyon dolara ulaştığını belirtti. TİAD üye firmalarından birçoğunun satış sonrası hizmetler alanındaki faaliyetlerinin yüzde 20’sini hizmet ve teknoloji ihracatı oluşturduğuna da dikkat çekilen açıklamada, “Türkiye’de takım tezgahları alanında distribütör ve satış sonrası teknik destek hizmeti alanında faaliyet gösteren firmalar, başta çevre ülkeler olmak üzere; Avrupa, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerine teknolojik hizmet ve talaşlı imalatta uygulama, proses süresi kısaltma ve takım tezgahlarının kullanım verimini artırmaya yönelik know-how ihracatı yapıyor.
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Ekim 2023