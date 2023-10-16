TİAD’ın hizmet ihracatında yüzde 47’lik büyüme

İmalat sanayisinin temel üretim araçları olan takım tezgahları ve tamamlayıcı ekipmanları­nın çatı kuruluşu Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD); dünya hizmet ihraca­tında 2022 yılındaki iş hacminin 7,1 trilyon dolara ulaştığını belirtti. TİAD üye firmalarından birçoğu­nun satış sonrası hizmetler alanındaki faaliyetleri­nin yüzde 20’sini hizmet ve teknoloji ihracatı oluşturduğuna da dikkat çekilen açıklamada, “Tür­kiye’de takım tezgahları alanında distribütör ve satış sonrası teknik destek hizmeti alanında faa­liyet gösteren firmalar, başta çevre ülkeler olmak üzere; Avrupa, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerine teknolojik hizmet ve talaşlı imalatta uygulama, proses süresi kısaltma ve takım tezgahlarının kullanım verimini artırmaya yönelik know-how ihracatı yapıyor.