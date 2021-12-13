TESK’ten yeniden değerleme oranında indirim talebi

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, 2022 yılı için vergi, harç ve cezaların artışında kullanılacak yeniden değerleme oranının yüzde 36,2 olduğunu anımsattı. Tüm maktu vergi, harç ve idari para cezalarının yılbaşından itibaren yüzde 36,2 zamlanacağına işaret eden Palandöken, enflasyon ve döviz kurundaki artışın da maliyetleri artırdığını bildirdi. Palandöken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararı ile motorlu taşıtlar vergisinin 2022 için yüzde 25 uygulanmasına karar verildiğini belirterek, şunları kaydetti: “Esnaf, artan girdi maliyetlerini satış fiyatına yansıtamıyor, fiyatları artırsa malını satamıyor, fiyatları artırmasa zararına satış yapmak zorunda kalıyor. Böyle bir dönemde ancak gününü kurtarmaya çalışan esnafın bir de ödeyeceği vergi ve harçların yüzde 36,2 oranında artması hem esnafın mali yükünü artıracak hem de enflasyonun daha da artmasına neden olacak. Bu nedenle bir defaya mahsus olmak üzere 2022 yılındaki vergi, harç ve cezaların artış oranı, kanunen hesaplanan yeniden değerleme oranının yarısını geçmemeli. Bu dönemde girdi maliyetlerini daha fazla yükseltecek düzenlemeler yapılmamalı.”

