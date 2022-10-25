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Tekstilde hedef makinada dışa bağımlılığı azaltmak

Türk tekstili sektörünün makine ve sistemleri noktasında dışa bağımlılığını azaltma hedefiyle Bursa’da 1. Ulusal Tekstil Makinaları ve Sistemleri Sempozyumu, sektör ve paydaşlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Sektörel Haberler 25.10.2022, 00:03
Tekstilde hedef makinada dışa bağımlılığı azaltmak

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Tekstil Mühendisleri Odası (TMO) Bursa Şubesi, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tekstil Mühendisliği Bölümü ve Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD) ile 2 gün planlanan program kapsamında tekstil maki­naları üreticileri ile kullanıcıları, akademisyenler ve akademik odaların temsilcileri, Bursa Akade­mik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşke­si’nde ‘Tekstile Kendi Teknolojinle Yön Ver’ temasıyla 1. Ulusal Tekstil Makinaları ve Sistemleri Sempozyu­mu’nda bir araya geldi.

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hale Kaya Gürler de “Sem­pozyumda hedeflediğimiz en önemli çıktılar; iş, süreç geliştirme çalışmaları yapmak, ortak iş birliği­nin oluşturulmasını sağlamak, pazar fırsatlarına odaklanmak. Bur­sa’nın bilgi ve birikimi, üreticilere mutlaka akta­rılmalı” dedi.

#1. Ulusal Tekstil Makinaları ve Sistemleri Sempozyumu #Tekstil #BAOB #TMMOB #TMO #BUÜ #TEMSAD
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