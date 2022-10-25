Tekstilde hedef makinada dışa bağımlılığı azaltmak
Türk tekstili sektörünün makine ve sistemleri noktasında dışa bağımlılığını azaltma hedefiyle Bursa’da 1. Ulusal Tekstil Makinaları ve Sistemleri Sempozyumu, sektör ve paydaşlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Tekstil Mühendisleri Odası (TMO) Bursa Şubesi, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tekstil Mühendisliği Bölümü ve Tekstil Makine ve Aksesuar Sanayicileri Derneği (TEMSAD) ile 2 gün planlanan program kapsamında tekstil makinaları üreticileri ile kullanıcıları, akademisyenler ve akademik odaların temsilcileri, Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi’nde ‘Tekstile Kendi Teknolojinle Yön Ver’ temasıyla 1. Ulusal Tekstil Makinaları ve Sistemleri Sempozyumu’nda bir araya geldi.
TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hale Kaya Gürler de “Sempozyumda hedeflediğimiz en önemli çıktılar; iş, süreç geliştirme çalışmaları yapmak, ortak iş birliğinin oluşturulmasını sağlamak, pazar fırsatlarına odaklanmak. Bursa’nın bilgi ve birikimi, üreticilere mutlaka aktarılmalı” dedi.
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Ekim 2022