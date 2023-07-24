Tekstilcilere trend eğitimi

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ile Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) üyelerini güncel gelişmeler hakkında bilgilendirmek, çalışanların yetkinliklerinin ve farkındalıklarının artırılmasına yardımcı olabilmek amacıyla ‘Fashion Snoops Trend Sunumları’ eğitimi verildi. Tendpie Kurucusu ve Trend Danışmanı Ahu Barut tarafından çevrim içi gerçekleştirilen seminerde 2024-2025 Sonbahar-Kış temaları, trend renk ve desenleri, hazır giyim sektörünün anahtar ürünleri ile tercih edilen kumaşlar ve detaylar konusunda katılımcılarla önemli bilgiler paylaşıldı.