Tekstil sektörünün kalbi Texhibition’da attı

Texhibition İstanbul Kumaş, İplik ve Tekstil Akseuarları Fuarı, 8 – 10 Mart’ta üçüncü kez İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlendi.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) iş birliğiyle düzenlenen Texhibition İstanbul Kumaş, İplik ve Tekstil Aksesuarları Fuarı’nda küresel alıcılarla sektör temsilcileri bir araya geldi.

Üretimin, kalitenin, trendlerin, sürdürülebilirlik ve tasarımın ön planda olduğu ihracat odaklı bir fuar deneyimini katılımcı ve ziyaretçilere sunan fuar, kumaş, iplik ve tekstil akseuar firmalarından oluşan 400’ün üzerinde yerli üreticiyi, Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere, ABD, Kuzey Afrika ülkeleri ve Orta Doğu olmak üzere 20 binin üzerinde nitelikli alıcıyla buluşturdu.

Yurt dışında düzenlenen fuarlarda göz dolduran, 28 Şubat – 2 Mart tarihlerinde Bursa Textile Show’da gövde gösterisi yapan Bursa’daki tekstil üreticileri, yeni kreasyonları ile İstanbul’daki fuarda da büyük beğeni topladı.