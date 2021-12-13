Tekstil sektöründe nitelikli personel BUÜ’de yetişecek

Protokol sayesinde öğrencilerin mesleki eğitim uygulamaları ve yaz stajları konusunda karşılıklı adımlar atılarak nitelikli insan kaynağı oluşturulacak. Ortak çalışmalar sayesinde Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon alanındaki rekabetçiliğine katkı sağlanması hedefleniyor. Eğitim işbirliği protokolü BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir arasında imzalandı. Törende Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan, UİB Genel Sekreteri Mümin Karacakayalılar, kurum temsilcileri, akademik ve idari personel de hazır bulundu.

Bilgiler harmanlanacak

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yapılan protokolün üniversite-sanayi işbirliği açısından kıymetli bir örnek olduğuna işaret etti. İhracatın önem kazandığı günlerden geçildiğini aktaran Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “Protokol sayesinde ülke kalkınmasına ciddi katkılar sunan UHKİB ile bulunduğu şehrin ortak aklını temsil eden Bursa Uludağ Üniversitesi’nin teorik bilgilerinin harmanlanacağı projeler elde etme imkânına kavuşmuş olacağız” diye konuştu.

Gündemir tasarımın önemine dikkat çekti

UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir ise; “İşimiz ihracat. Ancak bizden ürün değil, tasarım istiyorlar. Bu tasarımı yapmak için elemana ihtiyacımız var. Sektörümüzün ve Bursa’mızın buna çok ihtiyacı var. Üniversitemiz ile görüşmelerimiz sonucu, Dörtlü bir işbirliği yapmaya karar verdik. Üniversite başta olmak üzere, UHKİB, İstanbul’dan İMA ve sanayi işin içerisinde olacak. Dolayısıyla ihtiyaçlarımızı bu şekilde karşılayacağımızı düşünüyoruz” açıklamasında bulundu. Konuşmaların ardından taraflar işbirliği protokolüne imza attı.