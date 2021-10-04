Tarım ve hayvancılık sektörü Bursa’da buluşuyor

Tarımda önde gelen şehirlerden Bursa, iki yıl aradan sonra tarım ve hayvancılık sektörünün en büyük ve en kapsamlı buluşmasına ev sahipliği yapıyor. BURTARIM 2021 Bursa 18’inci Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Bursa 13’üncü Uluslararası Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, 5-9 Ekim tarihlerinde Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’ndedüzenlenecek. En yeni teknolojilerin sergileneceği fuarda, ziyaretçileri sürpriz şovlar ve yarışmalar da bekliyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Konya gibi Türkiye’nin dört bir yanından firmaların stant açacağı BURTARIM 2021’de, 31 Bursa firması da yeni teknoloji ürünlerini sergileme fırsatı bulacak.

Fuarlar hareketli geçecek

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Tüyap Bursa Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü “Tarım ve hayvancılık sektörlerinin gelişimi için büyük önem taşıyan fuarımız, bu sektörlerin 2 yıl aradan sonraki en büyük buluşması olacak. Pandemi şartlarına rağmen Balkan ülkelerinden, Rusya – Ukrayna bölgesinden, Türki cumhuriyetler, Körfez ülkeleri ile Kuzey ve Orta Afrika ülkelerinden 1000’in üzerinde yabancı iş insanını ağırlayacağız. Bunun yanı sıra Türkiye çapında 50’nin üzerinde il ve ilçeden ziyaretçi de fuar nedeniyle Bursa’da olacak” dedi. Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı fuarda Türkiye’nin tarım ve hayvancılık teknolojilerinde ulaştığı son noktanın sergileneceğini vurgulayan Ersözlü, Fuar Arena etkinliği kapsamında 4 gün boyunca traktör ve ekipman şovları ile çeşitli yarışmalar düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Binde 3’ten, yüzde 1,6’ya

Konuşmasında tarım makineleri sektörüyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Ersözlü, son 20 yılda Türkiye’nin bu alandaki yükselişine dikkat çekti. Ersözlü, “Dünyada ihracatçı ülkeler sıralamasında 2001 yılında 31’inci yer alan sektör, 2020’de 15’nci sıraya yükseldi. 2001 yılında dünya ihracatından aldığı binde 3’lük payı bu süre zarfında yüzde 1,6’ya çıkarmaya başardı. Bu muazzam bir başarı. Düzenlediğimiz fuarlar aracılığıyla tarımsal mekanizasyon endüstrimizi daha ileri seviyelere ulaştıracağımıza inanıyoruz” dedi. Türk tarım makineleri endüstrisinin dünya ortalamasının üzerinde bir gelişim gösterdiğine işaret eden TARMAKBİR Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Önal, “Endüstrimiz yıllık 3 milyar dolar üretim seviyesine ulaşarak yaklaşık 25 bin kişiye istihdam sağlar hale geldi. Bu süre içinde en yeni teknolojileri üretim gücüne dahil ederek ülkemizin ihtiyaç duyduğu araçların tamamına yakınını üretme başarısına ulaştı. Üretim standartlarının yanı sıra ürün çeşitliliği ve kalitesi de gelişim gösteriyor. Bu gelişime bağlı olarak sektörün marka değeri de yükseliyor. Sektörümüz, bugün 1 milyar dolar seviyesini aşan ihracatı ile kayda değer oranlarda dış ticaret fazlası vermeye başladı. Bu seviyenin daha yukarılara çıkacağına inancımız tam” diye konuştu.



Uluslararası verimli iş birlikleri

Tarımsal üretim ve hayvancılığın gelişimine yön veren en yeni teknolojilerin sergileneceği fuarlarda; traktör ve biçerdöverler, hayvancılık, tarımsal mekanizasyon ve teknolojileri, sulama sistemleri, sera teknolojileri, fidan, tohum, çiçekçilik ekipmanları, hayvansal üretim makineleri ve hayvan sağlığı ekipmanları ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Fuar 9 Ekim Cumartesi akşamı 17.00’ye kadar ziyaret edilebilecek.

