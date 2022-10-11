Tarım sektörü BURTARIM’da buluştu

Ülkemizin en büyük 5 tarım fuarın­dan biri olan BURTARIM - Bursa Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidan­cılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ve Bursa Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı 4 - 8 Ekim tarihleri arasında Tüyap ve TAR­MAKBİR iş birliği ile Tüyap Bursa Ulus­lararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. 200’ün üzerinde katılımcı firma sayısıyla başta tarımsal mekani­zasyon olmak üzere, geniş ürün yelpa­zesi ile dikkati üzerine çeken fuarda, ziyaretçiler tarım ve hayvancılık konu­sundaki son trendleri, gelişmeleri ve ye­nilikleri keşfederken ağırlıklı olarak yerli üretim ürünlerle buluştu.

Yedi iklim coğrafyasına hitap eden tek fuar olarak da tanımlanan, modern tarımın tüm süreçlerinin yer aldığı her iki fuarda açık alanda traktör ve ekipmanları, 4 ayrı salon ve fuayeden oluşan kapalı alanda ise tohumdan sulama sistemlerine, hayvancılık ekipmanlarından ta­rımsal mekanizasyona, zirai ilaçlamadan gübreye, sebze-meyvecilikten, ekolojik tarıma, bitki beslemeden fide-fidana kadar geniş ürün grubu yer aldı.

Toplam 50 bin metrekare sergileme alanına sahip fuara T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Ziraat Oda­ları Birliği (TZOB), Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Bursa Ticaret Borsası, Bursa Ziraat Odaları, TMMOB Ziraat Mü­hendisleri Odası Bursa Şubesi, Bursa İli Damızlık Sığır Ye­tiştiricileri Birliği, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesi de destek verdi.