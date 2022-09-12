Tarım artık topraksız yapılıyor

Toprak olmadan, düşük maliyetli, daha küçük alanlarda, yüksek verimli, zirai ilaç kullanmadan ve çok daha az su tüketilerek yapılan topraksız tarım yöntemi hızla yayılıyor.

Pandemiyle birlikte dünyada güvenli gıdanın önemi bir kez daha anlaşıldı. Dünyada artan nüfus, küresel iklim değişikliği, şehirleşmenin artması ve tarım yapan ve kırsalda yaşayan nüfusun azalması gıdanın geleceğimiz için daha önemli bir konuma gelmesine yol açtı. Tarım ve gıdada yaşanan sıkıntılar alternatif arayışına yöneltirken, topraksız tarım öne çıkan seçeneklerin başında geliyor.

Gıda güvenliği kavramının sadece ülkemizde değil dünyanın daha önceleri kendine yeten çoğu ülkesinde de daha sık gündeme gelmeye başladığına değinen Ziraat Yüksek Mühendisi Ekin Ulaş Karaata, bu değişimin başlıca sebeplerini ise artan nüfus ve azalan doğal kaynaklar olarak sıraladı.

Küresel iklim değişikliğinin etkileri, şehirleşmenin artması, tarım yapan ve kırsalda yaşayan nüfusun azalması ve ekonomik dalgalanmaların insanların doğa ile olan mücadelesinde elini zayıflattığına dikkat çeken Karaata, “Kaliteli, besleyici, temiz ve güvenli tarım ürünlerinin evlerimize ulaşmasının devamlı olması için insanlık olarak boş durmuyoruz” dedi.

Düşük maliyet, yüksek verim

Temelleri 1930’lara kadar giden ve yıllar içinde ihtiyaçlara göre evrilen topraksız tarım teknikleri hakkında bilgiler veren Ekin Ulaş Karaata şunları söyledi: “Topraksız tarım, temel olarak toprak olmadan, düşük maliyetli, çok daha küçük alanlarda yüksek verimli, zirai ilaç kullanılmadan ve yüzde 90’a kadar daha az su tüketilerek bitki üretmenin yenilikçi bir yoludur.” Ziraat Yüksek Mühendisi Karaata toprak olmadan tarım yapmanın nasıl başarıldığını ise şöyle anlattı: “Bitkilerimizi sera benzeri kapalı alanlarda, ihtiyaçları olan tüm besin maddelerini taşıyan bir besleme çözeltisiyle, tüm zararlı mikrop bakteri ve hastalıklardan uzak bir biçimde hem de dışarıdaki hava olaylarından etkilenmeden tüm yıl boyunca gece gündüz demeden üretebiliyoruz. Işık kaynağı olarak çeşitli alternatifler geliştirilmeye devam ediliyor. Şu anda en yaygın kullanım verimliliği oldukça yüksek ve bitki yetiştirmek için özel üretilmiş LED ışıklar. Şüphesiz elektrik sarfiyatı önemli bir girdi fakat birim alanda normal tarıma göre 10 kata kadar fazla üretim yapılabilme imkanı dengeleyici bir unsur. Üretimi şehir içinde, merkezi yerlerde yapabildiğimiz için hem nakliye masraflarını minimize ediyoruz hem de taşıma sırasındaki kalite kaybının önüne geçebiliyoruz.”

Dünya devleri yatırım yapıyor

Topraksız tarım teknolojilerinin sağladığı avantajlarla her geçen gün konvansiyonel tarıma bir alternatif olma yolunda emin ilerlediğini vurgulayan Ekin Ulaş Karaata, her yeni teknolojide olduğu gibi bu işin de geliştirilmesi gereken tarafları olduğunu söyledi.