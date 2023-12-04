S&P, Türkiye’nin kredi notu görünümünü yükseltti

S&P, Türkiye’de son dönemdeki politika düzenlemeleri nedeniyle takvim dışı değerlendirmeye giderek ülkenin kredi görünümünü revize etti. Türkiye’nin kredi notunun “B” olarak teyit edildiği ve kredi notu görünümünün “durağan”dan “pozitif”e çevrildiği kaydedilen açıklamada, ödemeler dengesinin daha da iyileşmesi, döviz rezervlerinin daha hızlı artması ve gelecek 12 ay içinde dolarizasyonda düşüş görülmesi halinde uzun vadeli ülke notunun bir kademe yükseltilebileceği belirtildi.