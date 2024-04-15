SolarEX’e Bursa damgası

Enerji sektöründe stratejilerin belirlendiği Türkiye’nin tek, Avrasya’nın en büyük uluslararası fuarı SolarEX İstanbul, dünya genelindeki sektör temsilcilerini tek platformda buluşturdu. Türkiye’nin tek uluslararası güneş enerjisi, teknolojileri ve depolama fuarı olan SolarEX İstanbul 16.Uluslararası Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde 4-6 Nisan tarihlerinde düzenlendi.

Era Alüminyum’a yoğun ilgi

Alüminyum ekstrüzyon ve mekanik işleme sektörüne üretim yapan ERA Alüminyum, fuarda sergilediği ürünlerle ilgi odağı olmayı bir kez daha başardı. ERA Alüminyum’un başta Almanya, İtalya, Balkan ülkeleri ve ABD olmak üzere 20’ye yakın ülkeye GES taşıyıcı ve montaj ekipmanları ihraç ettiğini söyleyen ERA Alüminyum Proje ve Satış Müdürü Mert Şahin, “Şubat ayında İspanya’da katıldığımız Genera Enerji Fuarı’ndan sonra yenilikçi ürünlerimizi 16. SolarEX İstanbul Uluslararası Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı’nda da sergileme imkanını bulduk” dedi. ERA Alüminyum’un, 10 bin metrekarelik tesisinde alüminyum ekstrüzyon hattı ve son teknoloji makine parkuru ile birçok sektöre yönelik üretim yapabildiğini ifade eden Proje ve Satış Müdürü Mert Şahin, “Alüminyum ekstrüzyon ve mekanik işlemedeki tecrübemizi güneş enerjisi sistemlerine de iyi bir şekilde aktardık. 16. SolarEX İstanbul Uluslararası Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı’nda yoğun bir ilgiyle karşılaştık ve güzel geri dönüşler aldık. Alüminyumu farklı sektörlerle buluşturup, ihracat ile büyümeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Sunvital Enerji başarıyla döndü

Güneş enerjisi sektörünün lider firmalarından biri olan Sunvital Enerji, güneş enerjisi sistemleri ve çözümleri konusundaki uzmanlığıyla dikkat çekti. Firma, ziyaretçilere güneş enerjisi sistemlerinin avantajları hakkında detaylı bilgiler verdi ve çeşitli projelerde kullanılabilecek çözümler sundu. Yüzlerce potansiyel müşteri ve iş ortağıyla bir araya gelen Sunvital Enerji, fuar kapsamında birçok önemli iş görüşmesi gerçekleştirdi, yeni iş birlikleri için temel attı ve sektördeki lider konumunu pekiştirdi. Firma, güneş enerjisi sistemleri konusundaki yenilikçi yaklaşımı ve kaliteli hizmet anlayışıyla sektördeki öncülüğünü sürdürmeyi hedefliyor. Sunvital Enerji Kurucuları Murat Kılıç ve Oğuz Toraman fuarla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "16. SolarEX İstanbul Fuarı, güneş enerjisi sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri. Bu fuarda yer alarak yenilikçi ürünlerimizi ve çözümlerimizi geniş kitlelerle buluşturma fırsatı yakaladık. Fuar boyunca standımızı ziyaret eden yüzlerce kişiye güneş enerjisi yatırımları hakkında detaylı bilgi verdik ve özel projelerimizi sunduk. Hem katılımcı sayısında hem de yeni iş bağlantıları açısından fuarın oldukça başarılı oldu. Firmamıza gösterilen yoğun ilgi bizi son derece mutlu etti. SolarEX Fuarı’ın katkılarını bayramdan sonra net bir şekilde göreceğiz.”