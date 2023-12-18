“Sektörde Dijitalleşme” zirvesi

Ana teması “Sektörde Dijitalleşme” olarak belirlenen ve 5-6 Aralık tarihleri arasında düzenlenen TEXSUM’23, BUÜ ev sahipliğinde bu yıl 4’üncü defa gerçekleştirildi. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Engin: “Ekonomimizin lokomotifi olmayı sürdüreceğiz”

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Yüzyıllardır ekonomimizin can damarı olan tekstil sektörü, doğu ve batı arasında önemli bir köprü olarak tarih boyunca varlığını sürdürdü. Son üç yıl içinde, hiç yaşanmamış zorluklarla karşılaştık. Ancak bu zorluklar bizi asla yolumuzdan çıkarmadı, aksine daha da güçlü kıldı. Sektörümüz, kararlılıkla mücadele ederek dünya sıralamalarında üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Ülkemizde 2 milyon kişiye istihdam sağlayan büyük bir aile olarak, tekstil ve hazır giyim sektörleri ülke ekonomisine 20 milyar dolarlık rekor düzeyde dış ticaret fazlası sunarak ekonominin lokomotifi olma rolünü sürdürüyor. Geleceğe dair umutlarımızı hiç kaybetmedik ve bu topraklarda tekstil sektörümüzün daha da ileriye taşınması için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Gündemir: “Dijital dönüşümde yeni nesil kilit rol oynacak”

Yaratıcılığın ve teknolojinin entegrasyonu için kurumlar arası işbirliğinin önemine vurgu yapan UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, “Ülkemizin en büyük dış ticaret fazlasını sunan ve birçok alanda lider konumda olan sektör olarak, yeni nesil mühendislerimiz, başarılarımızın devamlılığında kilit bir rol oynayacak. Bu nedenle, sizlerin gelişimine büyük önem veriyor ve start-up destekleri, eğitimler, seminerler, projeler gibi çeşitli alanlarda sizlere katkı sağlamak, yönlendirmek ve bilgilendirmek amacındayız. Tüm birlikler olarak, Avrupa Yeşil Mutabakatı’na ve karbon sıfır üretimi noktasında sektörümüzün geleceğini şekillendirmek için bir araya gelmeye devam edeceğiz” dedi.

Yılmaz: “Sektöre nitelikli bireyler yetiştiriyoruz”

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Bursa, öteden beri tekstil şehri olarak anılır. Tekstilin mutlak değer olarak miktarı artıyor olsa bile, Türkiye ekonomisi içerisindeki nispi payının azaldığını görüyoruz. Ancak bu sektörün öneminin azaldığı anlamına gelmiyor. Gelecek adına her zaman umudumuzun olduğu sektöre üniversite olarak en iyi ve en kalifiye personelin yetiştirilmesi adına çalışıyoruz. Sektör ile yoğun bir işbirliğimiz var” açıklamasında bulundu.