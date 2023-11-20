Sanayide hidrojen devrimi

Türkiye, enerji arz güvenliğini için yenilenebilir enerji faaliyetlerine devam ederken, Bandırma’da kuracağı Hidrojen Vadisi ile otomotivden uzaya, tarımdan ulaştırmaya kadar pek çok sektöre alternatif kaynak sağlayacak.

Türkiye yenilenebilir enerjide atılıma odaklanırken, uygulama dönemi devam eden Hidrojen Vadisi Projesi ile sanayiden tarıma, otomotivden uzaya kadar pek çok sektöre kapsamlı bir alternatif kaynak sağlamayı hedefliyor.

Dünyada iklim değişikliği ve savaşlar nedeniyle “enerji arz güvenliği” kritik önem arz ederken, hidrojen enerjisi bu anlamda öne çıkıyor. Yerli ve yenilenebilir kaynaklarıyla arz güvenliğini sağlamak amacıyla yeşil teknoloji dönüşümüne odaklanan Türkiye, rüzgar, güneş, jeotermal ve hidroelektrik gibi enerji kaynaklarıyla hidrojen yatırımlarını da ön plana aldı.

Bu kapsamda Balıkesir’in Bandırma ilçesi merkez olmak üzere Güney Marmara Bölgesi’nde kurulum aşaması süren Hidrojen Vadisi Projesi’nin, Türkiye’yi bu alanda dünyanın önde gelen oyuncularından biri haline getirmesi hedefleniyor.