Sanayici ara eleman bulamamaktan şikayetçi

Başkan Güler ve Yönetim Kurulu üyeleri ziyaretleri çerçevesinde bölgeye yeni taşınan İzmakpar Makina ve RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zarif Alp ile bir araya gelerek hayırlı olsun dileklerini ilettiler. KSİAD Yönetimi sonrasında TRAMEC Genel Müdürü Yusuf Tıraşcıoğlu ve İzo-Pek İzolasyon Yönetim Kurulu Başkanı Esem Hakkı Terzi ile bir araya gelerek bölgenin sorunları hakkında fikir alışverişinde bulunarak, firmaların taleplerini dinlediler.

KSİAD olarak bölge sanayicisi arasındaki sinerjiyi artırmaya önem verdiklerini vurgulayan Başkanı Güler, küresel salgın nedeniyle ara verdikleri firma ziyaretlerine yeniden başladıklarını söyledi. Pandemi sürecinde bile bölgedeki sıkıntıların giderilmesi için bölge sanayicileriyle sürekli irtibat halinde olduklarını kaydeden Güler, “Karşılık görüş alışverişini önemsiyoruz. Ziyaretlerimizde bölgemizin değerli sanayicileri ile bir araya geldik. Onların ara eleman bulamamaktan dolayı sıkıntı yaşadığını öğrendik. Bursa ve Türkiye’nin bu en önemli sıkıntısının giderilmesi ülke sanayimiz için hayati önem taşıyor” dedi.

