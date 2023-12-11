Sanayi alanları doğru planlanmalı

Sanayi için tek yöntemin organize sanayi bölgeleri oluşturmak olmadığını ifade eden BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, doğru planlama ve uygulama ile tekil sanayi alanlarının da oluşturulabileceğini belirtti. BUSİAD Yönetim Kurulu Buğra Küçükkayalar ve yönetim kurulu üyeleri, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen’i ziyaret ederek BUSİAD’ın çalışmaları ve “Sanayi, Tarım ve Turizmle Gelişen Bursa” konulu sunum yaptı. BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, sanayi alanları oluşturulurken tarım, orman ve sulak alanların korunması gerektiğini belirterek, Bursa’da 370 bin hektar tarım alanının 74 bin hektarında ekim yapılmadığının altını çizdi.

Bursa’nın fotoğrafının doğru çekilmesi gerektiğini vurgulayan Buğra Küçükkayalar, sanayi için tek yöntemin organize sanayi bölgeleri oluşturmak olmadığını ifade ederek, doğru planlama ve uygulama ile tekil sanayi alanlarının da oluşturulabileceğini belirtti.