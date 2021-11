“Sanayi 4.0’ın göbeğinde Blockchain var”

Semih AYDIN

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi, “Tecrübeler Konuşuyor” etkinliğinde önemli konuklar ağırlamaya devam ediyor. Türkiye ve dünya ekonomilerinde yaşanan gelişmelerin gündeme getirildiği toplantının konuğu olan Amerikan Merkez Bankası (FED) eski Araştırma Direktörü, Stratejik Yönetim Danışmanı Erkin Şahinöz, blokzincir (blockchain) teknolojisi ve kripto paranın dünya ekonomilerinde oluşturacağı değişimi anlattı.

“Merkezi olmayan finans ve webe doğru”

“Sanayi 4.0’ın göbeğinde blokzincir teknolojisi var” diyen Şahinöz, bankaları devre dışı bırakıp, merkeziyetsiz para transferini sağlamak amacıyla uygulanmaya başlayan kripto paraların ve blokzincir teknolojisinin, merkezi olmayan finans ve merkezi olmayan webe doğru güçlü bir hamleye imkan tanıdığını ifade etti.

Günümüzde birçok firmanın tedarik zinciri yönetimini sağlamak ve kayıpların önüne geçmek için blokzincir teknolojisine geçtiğini kaydeden Şahinöz, “Büyük veri ve blokzincire adapte olabilmek için şirketlerinizin mizan tablosunu değiştirmeniz lazım” dedi. Firmaların geçmişi değil, geleceği analiz etmesi gerektiğinin altını çizen Şahinöz, “İş insanlarının önceliği geçen ay ne olduğunu bilmek. Ancak, Sanayi üretim endeksi, Gayri Safi Milli Hasıla gibi veriler 3 – 4 ay sonra açıklanıyor. Gecikmiş veri, veri değil” dedi.

“Yabancılar harakiri yapmamıza alıştı”

Türkiye ve dünya ekonomisinde yaşanan güncel gelişmelere de değinen Şahinöz, CDS endeksine göre Türkiye’nin risk biriminin 440 puan olduğunu belirterek, “Bu yabancıların ülkemizi nasıl gördüğünün bir tablosu. Ancak Türkiye geçmiş yıllarda 650’leri görmüştü. Yani yabancılar bizim harakiri yapmamıza alıştığı için CDS daha fazla yükselmiyor” dedi. Seçim sürecinde Türkiye ekonomisinde olumlu tablonun yaşanabileceğini belirten Şahinöz, burada faiz kararının önemli olduğuna dikkat çekti. Şahinöz, faiz oranının yüzde 14’e düşürülmesi halinde dolar kurunun 10,55 lira olabileceğini ifade etti. Küresel çip krizi ve lojistik sorunlarıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Şahinöz, “Çip tedariki 26 – 27 hafta sürüyor. ABD – Çin arası deniz taşımacılığı yaklaşık 73 günde gerçekleşiyor. Durum böyle devam ederse navlun fiyatları düşmeyecek” dedi.

“Made and designed in Turkey”

Şahinöz, değişen dünya koşullarında Türkiye’nin sahip olması gereken en önemli varlığın patent ve tasarım olması gerektiğini vurgulayarak, “Artık ürünlerimize Made in Turkey değil; made and designed in Turkey damgası vurmalıyız” açıklamasında bulundu. Toplantıda konuşan TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel ve TÜGİAD Bursa Şubesi Başkanı Ahmet Parseker de, üretim maliyetlerinde yaşanan artışa dikkat çekerek, sanayicinin korunarak üretimin teşvik edilmesi gerektiğini vurguladılar.