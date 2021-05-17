RUMELİSİAD’dan eğitime bir destek daha

Pandemide de hız kesmeyen RUMELİSİAD, Dr. Ayten Bozkaya Ortaokulu öğrencilerinin daha iyi şartlarda öğrenim görebilmesi adına okulun iç ve dış boyasının yapılmasına destek oldu. Sosyal sorumluluk faaliyetleri ve eğitime verdiği desteklerle adından sıkça söz ettiren RUMELİSİAD, 13 tane sınıfı, 1 tane kütüphanesi, 1 tane konferans salonu, 824 öğrencisi ve 49 öğretmeni olan Dr. Ayten Bozkaya Ortaokulu’nun iç ve dış boyasının yenilenme işini üstlendi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan RUMELİSİAD Başkanı Zarif Alp, dernek olarak ilk günden beri eğitime büyük önem verdiklerini söyledi. Alp, okullara ve eğitime verdikleri desteği sürdüreceklerini dile getirdi.

