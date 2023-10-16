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PERYÖN’den İK zirvesi
Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Güney Marmara Şubesi tarafından 18. İnsan Kaynakları Zirvesi ‘İnsana Değer’ mottosu ile gerçekleştirildi.
Sektörel Haberler 16.10.2023, 18:53
PERYÖN’ün Türkiye’de insan yönetimi alanında kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten PERYÖN Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Özer, “Derneğimiz, 50 yılı aşkın süredir ülkemizde, dünya ve sektör ile entegre şekilde çalışmalar yapıyor. Düzenlenen insan yönetimi kongresi gibi etkinliklerle sektörün nabzını tutan derneğimiz, ‘İnsana Değer Ödülleri’ ile ‘İnsan’a değer veren çalışmaları onurlandırarak örnek uygulamaların yaygınlaşmasına destek oluyor” dedi.
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