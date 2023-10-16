PERYÖN’den İK zirvesi

PERYÖN’ün Türkiye’de insan yönetimi alanında kurulmuş ilk sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten PERYÖN Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Özer, “Derneğimiz, 50 yılı aşkın süredir ülkemizde, dünya ve sektör ile entegre şekilde çalışmalar yapıyor. Düzenlenen insan yönetimi kongresi gibi etkinliklerle sektörün nabzını tutan derneğimiz, ‘İnsana Değer Ödülleri’ ile ‘İnsan’a değer veren çalışmaları onurlandırarak örnek uygulamaların yaygınlaşmasına destek oluyor” dedi.