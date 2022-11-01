Otomotivde rota Meksika
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Covid-19 pandemisi döneminde Meksika ile dijital ortamda başlattıkları iş birliği sürecini heyet gezisi ile sürdürdü. OİB, yıllık 40 milyar dolarlık otomotiv ithalatı bulunan Meksika’ya 17-21 Ekim tarihleri arasında Sektörel Ticaret Heyeti gezisi düzenledi. Heyet gezisine, 19 Türk firmasından yetkililer katıldı. Türk otomotiv firmaları, sektörün Meksika’ya olan yıllık 156 milyon dolar ihracatını artırmak üzere ithalatçı, toptancı ve distribütörler bir araya gelerek iş birliği fırsatlarını değerlendirme fırsatı yakaladı. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Latin Amerika ülkeleri son dönemde hedef pazarlar arasında ağırlığını arttırdı. İhracatta yüzümüzü bu ülkelere de dönmeye başladık. Pandemi sürecinde alternatif pazar arayışlarımız arasında Meksika ile de iş birliği içinde olduk. Meksika ile ilk iş birliğini 2020 yılında pandemi koşullarına uygun olarak online olarak gerçekleştirmiştik. OİB Ticaret Heyetimiz ile süreci yüz yüze sürdürdük. Türkiye ve Meksika arasındaki coğrafi uzaklık, nakliye masraflarının yüksekliği ve benzer üretim ve ihracat yapılarına sahip olma gibi etkenler nedeniyle düşük hacimde seyreden otomotiv ticaretinin önündeki engelleri aşmayı planlıyoruz.
OİB Ticaret Heyetimiz, geçen yıl otomotiv sektöründe 156 milyon dolar olan ve bu yıl ocak-eylül döneminde 129 milyon dolar olarak gerçekleşen Meksika’ya ihracatın artırılması yolunda önem teşkil ediyor” dedi.
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