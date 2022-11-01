Otomotivde rota Meksika

Uludağ Otomo­tiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), Covid-19 pan­demisi döneminde Meksika ile dijital ortamda başlattık­ları iş birliği sürecini heyet gezisi ile sürdürdü. OİB, yıllık 40 milyar dolarlık otomotiv ithalatı bulu­nan Meksika’ya 17-21 Ekim tarihleri arasında Sektörel Ticaret Heyeti gezisi düzenledi. Heyet gezisine, 19 Türk fir­masından yetkililer katıldı. Türk oto­motiv firmaları, sektörün Meksika’ya olan yıllık 156 milyon dolar ihracatını artırmak üzere ithalatçı, toptancı ve distribütörler bir araya gelerek iş birliği fırsatlarını değerlendirme fırsatı yaka­ladı. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Ba­ran Çelik, “Latin Amerika ülkeleri son dönemde hedef pazarlar arasında ağır­lığını arttırdı. İhracatta yüzümüzü bu ülkelere de dönmeye başladık. Pan­demi sürecinde alternatif pazar arayışlarımız arasında Mek­sika ile de iş bir­liği içinde ol­duk. Meksika ile ilk iş birliğini 2020 yılında pandemi koşullarına uy­gun olarak online olarak gerçekleştir­miştik. OİB Ticaret Heyetimiz ile süreci yüz yüze sürdürdük. Türkiye ve Mek­sika arasındaki coğrafi uzaklık, nakliye masraflarının yüksekliği ve benzer üre­tim ve ihracat yapılarına sahip olma gibi etkenler nedeniyle düşük hacimde seyreden otomotiv ticaretinin önün­deki engelleri aşmayı planlıyoruz.

OİB Ticaret Heyetimiz, geçen yıl oto­motiv sektöründe 156 milyon dolar olan ve bu yıl ocak-eylül döne­minde 129 milyon dolar olarak gerçek­leşen Meksika’ya ihracatın artırılması yolunda önem teşkil ediyor” dedi.