Otomotivde rekorlar devam ediyor

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nden (ODMD) yapılan açıklamada, ocak-temmuz dönemi ve temmuz ayını kapsayan otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı ocak-temmuz döneminde 668 bin 828 adede yükseldi. Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 61,7 artışla 516 bin 288 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 68 yükselişle 152 bin 540 adet olarak gerçekleşti. Verilere göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 115,4 artarak 112 bin 459 adede yükseldi. Otomobil satışları yüzde 109,4 artarak 85 bin 916 adede, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 137,5 yükselerek 26 bin 543 adede ulaştı. Rapora göre, yılın ilk yarısında binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda ilk sırayı 119 bin 645 adetle Fiat aldı. Onu 66 bin 225 ile Renault, 62 bin 459 ile Ford, 51 bin 610 ile Volkswagen, 49 bin 40 adetle Peugeot izledi.