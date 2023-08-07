Otomotivde en iyi “Sürdürülebilirlik” projesi için geri sayım sürüyor

Türkiye ihracatının lider sektörü otomotiv endüstri­sinde en yenilikçi projelerin yarıştığı “Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması” (OGTY) için başvuru süresi uzatıldı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birli­ği’nin (OİB) Ticaret Bakanlığı desteği ve TİM koordinatör­lüğünde 2012 yılından bu yana düzenlediği OGTY’de 1 Ağustos olarak açıklanan son başvuru tarihi, yoğun istek üzerine 4 Eylül tari­hine kadar uzatıldı.

Adaylar, OGTY hak­kında geniş bilgiye www.otomoti­vingelecegi.com adlı si­teden erişebiliyor.

Türkiye ihracatının lider sektörü otomoti­vin en büyük etkinliği olan OGTY’de bu yıl kazanan proje sahipleri 25 Ekim tari­hinde Bilişim Vadisi’nde düzenlenecek törenle açıklanacak.

Yarışmaya 18 yaşını dolduran sektörle ilgisi bulunan tüm sektör profesyonelleri, akademisyen, Ar-Ge personel­leri, teknopark çalışanları, tasarımcılar, girişimciler, ser­best çalışanlar ve öğrenciler katılabiliyor.

Yarışmada bu yıl geleceğin sürdürülebilir teknolojile­rini geliştiren beş girişimciye toplamda 1 milyon 200 bin TL para ödülü ve Patent Tescil Ödülü verilecek.

Proje sahipleri ayrıca OİB’in dokuz yıldır İTÜ ARI Tekno­kent ile iş birliği kapsamında İTÜ Çekirdek’te projelerini sanayileşme açısından geliştirme fırsatı yakalayacak ve İTÜ Çekirdek Big Bang StartUp Challenge Yarışmasına ka­tılma fırsatı da yakalayacak.