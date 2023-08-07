Otomotivde en iyi “Sürdürülebilirlik” projesi için geri sayım sürüyor
Türkiye ihracatının lider sektörü otomotiv endüstrisinde en yenilikçi projelerin yarıştığı “Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması” (OGTY) için başvuru süresi uzatıldı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) Ticaret Bakanlığı desteği ve TİM koordinatörlüğünde 2012 yılından bu yana düzenlediği OGTY’de 1 Ağustos olarak açıklanan son başvuru tarihi, yoğun istek üzerine 4 Eylül tarihine kadar uzatıldı.
Adaylar, OGTY hakkında geniş bilgiye www.otomotivingelecegi.com adlı siteden erişebiliyor.
Türkiye ihracatının lider sektörü otomotivin en büyük etkinliği olan OGTY’de bu yıl kazanan proje sahipleri 25 Ekim tarihinde Bilişim Vadisi’nde düzenlenecek törenle açıklanacak.
Yarışmaya 18 yaşını dolduran sektörle ilgisi bulunan tüm sektör profesyonelleri, akademisyen, Ar-Ge personelleri, teknopark çalışanları, tasarımcılar, girişimciler, serbest çalışanlar ve öğrenciler katılabiliyor.
Yarışmada bu yıl geleceğin sürdürülebilir teknolojilerini geliştiren beş girişimciye toplamda 1 milyon 200 bin TL para ödülü ve Patent Tescil Ödülü verilecek.
Proje sahipleri ayrıca OİB’in dokuz yıldır İTÜ ARI Teknokent ile iş birliği kapsamında İTÜ Çekirdek’te projelerini sanayileşme açısından geliştirme fırsatı yakalayacak ve İTÜ Çekirdek Big Bang StartUp Challenge Yarışmasına katılma fırsatı da yakalayacak.