Otomotivciler Orta Doğu pazarına açılacak
Türkiye otomotiv sektörü Orta Doğu pazarında iş hacmini geliştirmek ve yeni müşterilerle buluşmak için Automechanika Dubai fuarını bekliyor.
Orta Doğu ve Afrika’nın en büyük satış sonrası ve hizmet fuarı konumunda olan Automechanika Dubai Fuarı bu yıl 02 – 04 Ekim tarihleri arasında Dubai World Trade Centre’da düzenlenecek.
Bu yıl Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dubai Emirliği’nde yeniden kapılarını açacak ve Messe Frankfurt tarafından 18’ncisi düzenlenecek fuara Bursa’dan 12 firma katılacak.
Ülkemizden 100’ün üzerinde firmanın stant açacağı Automechanika Dubai Fuarı, 60’tan fazla ülkeden yaklaşık bin 800 katılımcı firmanın yeni ürünlerini, yeni tedarikçi ve profesyonellere sunacağı önemli bir platform olacak. Ulaşılması zor pazarlar için önemli bir role sahip olan Automechanika Dubai, firmaların hedeflediği Afrika, BDT ülkeleri, Asya ve Orta Doğu pazarlarına açılmak için fırsatlar sunacak.