Otomotivciler Orta Doğu pazarına açılacak

Türkiye otomotiv sektörü Orta Doğu pazarında iş hacmini ge­liştirmek ve yeni müşterilerle buluş­mak için Automechanika Dubai fuarını bekliyor.

Orta Doğu ve Afrika’nın en büyük satış sonrası ve hizmet fuarı konu­munda olan Automechanika Dubai Fuarı bu yıl 02 – 04 Ekim tarihleri arasında Dubai World Trade Centre’da düzenlenecek.

Bu yıl Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dubai Emirli­ği’nde yeniden kapılarını açacak ve Messe Frankfurt tarafından 18’ncisi düzenlenecek fuara Bursa’dan 12 firma katılacak.

Ülkemizden 100’ün üzerinde firma­nın stant açacağı Automechanika Dubai Fuarı, 60’tan fazla ülkeden yak­laşık bin 800 katılımcı firmanın yeni ürünlerini, yeni tedarikçi ve profesyo­nellere sunacağı önemli bir platform olacak. Ulaşılması zor pazarlar için önemli bir role sahip olan Automechanika Dubai, firmaların hedefle­diği Afrika, BDT ülkeleri, Asya ve Orta Doğu pazarla­rına açılmak için fırsatlar sunacak.