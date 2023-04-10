Otomotivciler direksiyonu ‘yeşil’ ve ‘dijital’e kıracak
İhracatta geçen ay 3,3 milyar dolar ile aylık bazda tarihi rekor kıran otomotiv sektörünün Sürdürülebilirlik Eylem Planı açıklandı.
Türkiye Otomotiv Sektöründe Sürdürülebilirlik Eylem Planı (OSEP), Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) öncülüğünde Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD) katkılarıyla hazırlandı. Plan, OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ev sahipliğinde TİM Başkanı Mustafa Gültepe, TAYSAD Başkan Yardımcısı Berke Ercan, OSD Başkanı Cengiz Eroldu ve OİB Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi Kemal Yazıcı’nın katıldığı toplantıda kamuoyuna açıklandı.
Toplantıda konuşan TİM Başkanı Gültepe, sürdürülebilirliğin artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu belirterek, bu anlamdan şirketlerin, sektörlerin ve birliklerin çok daha hızlı hareket etmesi gerektiğini söyledi.
“OSEP yol gösterici olacak”
“Çelik, OSEP’in; otomotiv sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 8 bin ihracatçıya rehberlik edeceğini, endüstriye yol göstereceğini ve gelecek hedeflerine katkı sunacak bir belge niteliği taşıdığını kaydetti.
Altı başlık olarak belirlenen hedeflerin 5 yılda tamamlanacağını öngördüklerini aktaran Çelik, şu ifadeleri kullandı:
OSD Başkanı Cengiz Eroldu ise global otomotiv sektörünün dönüşüm içinde olduğunu belirterek, otomotiv sanayinin başarılı konumunu korumak, rekabetçiliğini güçlendirmek için bu dönüşüme ayak uydurmanın önemli olduğunu vurguladı.
TAYSAD Başkan Yardımcısı Berke Ercan, “Plan, tüm paydaşlarla otomotiv sektörünün; varlığını koruması, rekabetçiliğini geliştirmesi, aynı zamanda büyümesi ve ülkemize katkı sağlaması için hazırlandı” ifadelerini kullandı.