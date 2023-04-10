Otomotivciler direksiyonu ‘yeşil’ ve ‘dijital’e kıracak

Türkiye Otomotiv Sektöründe Sürdürülebilirlik Eylem Planı (OSEP), Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Ticaret Bakanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) öncülüğünde Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ve Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD) katkılarıyla hazırlandı. Plan, OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ev sahipliğinde TİM Başkanı Mustafa Gültepe, TAYSAD Başkan Yardımcısı Berke Ercan, OSD Başkanı Cengiz Eroldu ve OİB Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi Kemal Yazıcı’nın katıldığı toplantıda kamuoyuna açıklandı.

Toplantıda konuşan TİM Başkanı Gültepe, sürdürülebilirliğin artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu belirterek, bu anlamdan şirketlerin, sektörlerin ve birliklerin çok daha hızlı hareket etmesi gerektiğini söyledi.

“OSEP yol gösterici olacak”

“Çelik, OSEP’in; otomotiv sektöründe faaliyet göste­ren yaklaşık 8 bin ihracat­çıya rehberlik edeceğini, endüstriye yol gösterece­ğini ve gelecek hedeflerine katkı sunacak bir belge ni­teliği taşıdığını kaydetti.

Altı başlık olarak belirle­nen hedeflerin 5 yılda ta­mamlanacağını öngördüklerini aktaran Çelik, şu ifadeleri kullandı:

OSD Başkanı Cengiz Eroldu ise global otomotiv sektörünün dönüşüm içinde olduğunu belirterek, otomotiv sanayinin başa­rılı konumunu korumak, rekabetçiliğini güçlendir­mek için bu dönüşüme ayak uydurmanın önemli olduğunu vurguladı.

TAYSAD Başkan Yardım­cısı Berke Ercan, “Plan, tüm paydaşlarla otomotiv sek­törünün; varlığını koru­ması, rekabetçiliğini geliştirmesi, aynı zamanda büyümesi ve ülkemize katkı sağlaması için hazır­landı” ifadelerini kullandı.