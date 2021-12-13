Otomotiv sektöründe bir başarı hikâyesi

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği’nin (NİLSİAD) öncülüğünde, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) iş birliğiyle düzenlenen “Değerler Buluşuyor Tecrübe Konuşuyor” söyleşilerinin konuğu, Maysan Mando Genel Müdürü aynı zamanda Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) ve Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Yönetim Kurulu Üyesi Tülay Hacıoğlu Şengül oldu. NOSAB Müteşebbis Heyet Başkanı ve NİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras ile NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, özel bir TV kanalında gazeteci Elif Sezgin moderatörlüğünde gerçekleşen programa selamlama mesajlarını video yoluyla iletti.

Başkanlardan Şengül’e övgü

NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, “Tülay Hanım’ı, erkeklerin egemen olduğu otomotiv sektöründen tanıyoruz. 20 yıldır bu sektörde ve yanı sıra çeşitli STK’larda başarılı işler yaptı.” diye konuşurken, NİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras da, “Tülay Hanım, Bursa’nın bir numaralı sektörü haline gelen otomotivde başarılı bir kadın yönetici, iyi bir anne, gençler için de güzel bir örnek” ifadelerini kullandı.

“Pozitif ayrımcılığa inanmıyorum”

Programda Elif Sezgin’in sorularını yanıtlayan Şengül, iş yaşamı, otomotiv sektörü ve bu sektördeki kadınların yeri ile görüşlerini aktarırken, STK’lardaki aktif görevlerinden de bahsetti.

Pozitif ayrımcılığa inanmadığını söyleyen Şengül, “Önemli olan fırsat eşitliğidir. Bireylere eşit fırsat sağlandığı takdirde başarılı olunduğunu gördüm. Hangi pozisyonda olduğum fark etmeden, her koltuğa bir CEO bilinciyle oturdum. O vizyonla çalışmalarımı sürdürdüm” dedi.

“Pandemiyi başarıyla yönettik”

Şengül, Covid – 19 vakaları Türkiye’de görülmeden önce Güney Kore’ye gittiğini ve orada pandeminin etkilerini gördüğünü aktararak, bu tecrübe sayesinde Maysan Mando’da proaktif çözümleri hayata geçirdiklerini söyledi. Şengül, “Süreci başarıyla yönettik. İlk 6 ay sıfır vakayla çalıştık. Her kriz fırsatları da beraberinde getirir. Pandemide uzun zamandır planladığımız dijital dönüşümü hayata geçirmiş olduk. Nisan başında dijital dönüşüm yolculuğumuzu başlattık. Tedarik zincirinde yaşanan krizlere karşı da önlem aldık. Bu sayede salgının zararlarını en aza indirmeyi başardık” diye konuştu.

“Çip krizi 2022’nin ikinci yarısına kadar sürecek”

Konuşmasında otomotiv sektöründeki sorunlara da değinen Şengül, şunları söyledi: “Otomotiv sektörünün pek çok sorunu var. Hem ürün hem üretim teknolojisinde değişim yaşanıyor. Elektrikli ve alternatif yakıtla çalışan araçlar daha çok gündemde. Paylaşım ekonomisinde kullanılacak çeşitli üretim teknolojileriyle desteklenecek projeler gündemdeydi. Bu sırada pandemiyle karşılaştık. Bu süreçte küresel çip krizi de gündemimize girdi. 2021’e bu krizler damga vurdu. 2022’nin ikinci yarısına kadar sorunların devam etmesini bekliyoruz.”

