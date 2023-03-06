Otomotiv satışlarında rekor

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) şubat ayı verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50,4 artarak 132 bin 42 olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 44,3 artışla 96 bin 195, hafif ticari araç satışları da yüzde 69,7 artarak 35 bin 847 oldu.

Bu yılın şubat ayına bakıldığında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2022 yılı şubat ayına göre yüzde 63,4 büyüyerek 81 bin 148 adet oldu. Bu tüm zamanların en yüksek şubat ayı olarak kayıtlara geçti. Şubat ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,5 artarak 58 bin 907 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 85,2 artışla 22 bin 241’e ulaştı.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 74,3 büyüdü. Otomobil pazarı, 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 65,8 genişlerken, Hafif ticari araç pazarı da 10 yıllık şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 101,6 büyüdü.