Otomotiv ihracatında artış sürüyor

Türkiye’nin temmuz ayı ihracatı yüzde 8,4 artışla 20,1 milyar dolar olurken, otomotiv endüstri ise bu ayda Türkiye ihracatından yaklaşık 4 kat fazla büyüyerek yüzde 33,2’lik artışla 2,7 milyar doları aşkın ihracata imza attı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Ocak-Temmuz dönemi otomotiv endüstrisi ihracatı da yüzde 16’lık artış kaydederek 20,1 milyar dolara ulaştı.

Temmuz ayına ilişkin verileri değerlendiren OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik “Türkiye ihracatında 2006-2021 yılları arasında 16 yıl boyunca kesintisiz ihracat şampiyonu olan Türk otomotiv sektörü olarak, gerek temmuz ayında gerek yılın 7 aylık döneminde elde ettiğimiz başarılı sonuçlarla sektör bazındaki liderliğimizi sürdürüyoruz” dedi. Tedarik endüstrisi ihracatının Ocak-Temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 11 artarak 8 milyar 242 milyon dolar olduğu bilgisini veren Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yıl hedefimiz 34 milyar dolar ile otomotiv endüstrisinde tüm zamanların ihracat rekoruna ulaşmak olacak. Yılın ikinci yarısında çip krizinin etkisinin daha da azalması ile bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz.”

Tedarik endüstrisi ihracatı 1 milyar doları aştı

Temmuzda tedarik endüstrisi ihracatı 1 milyar 71 milyon dolar bulurken, endüstri otomotiv ihracatında en büyük ürün grubu olmaya devam etti. Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya ihracatta yüzde 25 oranında artış görüldü.

Temmuz ayında ülkeler bazında en fazla ihracat Almanya’ya yapılırken, bu ülke haziranda Fransa’ya devrettiği liderlik koltuğunu geri aldı. Almanya’ya temmuz ayı ihracatı yüzde 29 artışla 379,8 milyon dolar oldu. Almanya’yı yüzde 127’lik rekor artışla 337,8 milyon dolarlık ihracat yapılan Fransa takip etti. Üçüncü en büyük pazar Birleşik Krallık’a ihracat da 256 milyon dolar oldu.