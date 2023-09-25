Otomobil üretiminin yüzde 51,8’i Bursa’dan

Ocak-ağustos döneminde Türkiye’de üretilen otomobillerin yarısından faz­lası Bursa’da banttan indirildi. Bursa’daki OYAK Renault fabrikası 203 bin 903 adetlik otomobil üretimiyle ülkede ilk sırada yer aldı. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verile­rine göre, dernek üyesi firmaların ocak-ağus­tos 2023’teki toplam otomotiv üretimi traktör dahil 981 bin 897 adet olarak kayıtlara geçti. Dernek üyesi firmaların 8 aylık süreçteki oto­mobil üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,9’luk artışla 599 bin 915 oldu. Bursa’nın günlük otomobil üretimi ortalama bin 295 oldu. Kentteki OYAK Renault fabri­kası 203 bin 903 adetlik otomobil üretimiyle ülkede ilk sırada yer alırken TOFAŞ ise 106 bin 986 adetlik üretimle 4. sırada bulunuyor.

İhracatta da OYAK Renault zirvede

Türkiye’nin otomobil ihracatı ise geçen yılın ilk 8 ayına göre yüzde 25,5’lik artışla 339 bin 401’den 425 bin 934’e yükseldi. Ocak-ağustos döneminde en fazla otomobil ihracatını 146 bin 966 araçla OYAK Renault gerçekleştirdi. İkinci sıradaki Hyundai Assan 132 bin 762, üçüncü Toyota 123 bin 655, dördüncü TOFAŞ 22 bin 551 otomobil ihraç etti. Bursa’daki üretimin yüzde 54,5’i yurt dışına gönderilirken OYAK Renault ve TOFAŞ’ın Türkiye’nin toplam otomobil ihracatına kat­kısı ise yüzde 39,74 oldu. Bursa’nın günlük dış satım sayısı da yaklaşık 706 seviyesinde gerçekleşti.