Otomobil üretimi yüzde 73,7 arttı
Türkiye’nin otomobil üretimi bu yılın temmuz ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 73,7 artışla 88 bin 214 olurken, otomotiv üretimi ise yüzde 48,4 artışla 135 bin 360 adet oldu.
Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) 2023 yılı Temmuz ayına ilişkin otomotiv üretim verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’nin otomobil üretimi temmuz ayında yüzde 73,7 artışla 88 bin 214, otomotiv üretimi ise yüzde 48,4 artışla 135 bin 360 adet oldu.
Bu yılın ilk 7 alık dönemin de ise toplam üretim yüzde 18, otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 arttı. Söz konusu dönemde, toplam üretim 870 bin 600 adet, otomobil üretimi ise 550 bin 615 adet düzeyinde gerçekleşti.
2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 artarak 697 bin 726 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 62 oranında arttı ve 516 bin 288 adet olarak gerçekleşti.
İlk 7 ayda toplam 586 bin 795 adetlik ihracat
2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 11 oranında, otomobil ihracatı ise yüzde 26 oranında arttı. Bu dönemde, toplam ihracat 586 bin 795 adet, otomobil ihracatı ise 375 bin 670 adet düzeyinde gerçekleşti.