Otomobil üretimi yüzde 73,7 arttı

Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) 2023 yılı Temmuz ayına ilişkin otomotiv üretim verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye’nin otomobil üre­timi temmuz ayında yüzde 73,7 artışla 88 bin 214, otomotiv üretimi ise yüzde 48,4 artışla 135 bin 360 adet oldu.

Bu yılın ilk 7 alık dönemin de ise top­lam üretim yüzde 18, otomobil üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 arttı. Söz konusu dönemde, toplam üretim 870 bin 600 adet, otomo­bil üretimi ise 550 bin 615 adet düze­yinde gerçekleşti.

2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde toplam pazar geçen yılın aynı döne­mine göre yüzde 62 artarak 697 bin 726 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dö­nemde otomobil pazarı ise yüzde 62 oranında arttı ve 516 bin 288 adet ola­rak gerçekleşti.

İlk 7 ayda toplam 586 bin 795 adetlik ihracat

2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 11 oranında, otomobil ihracatı ise yüzde 26 oranında arttı. Bu dö­nemde, toplam ihracat 586 bin 795 adet, otomobil ihracatı ise 375 bin 670 adet düzeyinde gerçekleşti.