Otomobil üretimi yüzde 21 arttı

Türkiye otomotiv sa­nayisine yön veren 13 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu konumunda olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2023 yılı­nın ocak-haziran döne­mine ait üretim ve ihracat verilerini açık­ladı.

Buna göre, yılın ilk 6 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir ön­ceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 735 bin 231 adede ulaştı. Otomobil üretimi de yüzde 21 artarak 462 bin 401 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 765 bin 282 adedi buldu.

Yılın ilk 6 aylık döneminde ti­cari araç üretimi de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ti­cari araç grubunda üretim yüzde 23 artarken, hafif ticari araç gru­bunda üretim geçen yılın aynı dö­nemiyle paralel seyretti.

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kap­asite kullanım oranı yüzde 74 olarak ger­çekleşti.

Otomotiv sanayisinin ilk 6 ayını değer­lendiren OSD Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, otomotiv sanayi­sinde salgın öncesi üretim seviye­lerine geri dönüldüğünü dile getirdi. Yılın ilk 6 ayında oldukça başarılı ve önemli rakamlara ula­şıldığını kaydeden Eroldu, “Üreti­mimiz 735 bin adetlik rakama geldi. Bu geçen seneye göre yüzde 13’lük bir artış demek. İnşallah bu sene de bu rakamlar bizi 1,5 mil­yon adetlik bir toplam üretime doğru taşıyor gözüküyor. Diğer se­vindirici bir konu tabii kapasite kullanım oranımız da yüzde 67’den yüzde 74’e yük­seldi. Bunda hem ihracattaki artışın hem de iç piyasadaki artışın kuşkusuz çok katkısı var” dedi.