Otomobil üretimi yüzde 21 arttı
Ocak-haziran döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13, otomobil üretimi ise yüzde 21 artış gösterdi.
Türkiye otomotiv sanayisine yön veren 13 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu konumunda olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2023 yılının ocak-haziran dönemine ait üretim ve ihracat verilerini açıkladı.
Buna göre, yılın ilk 6 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 735 bin 231 adede ulaştı. Otomobil üretimi de yüzde 21 artarak 462 bin 401 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 765 bin 282 adedi buldu.
Yılın ilk 6 aylık döneminde ticari araç üretimi de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 23 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim geçen yılın aynı dönemiyle paralel seyretti.
Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 74 olarak gerçekleşti.
Otomotiv sanayisinin ilk 6 ayını değerlendiren OSD Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Eroldu, otomotiv sanayisinde salgın öncesi üretim seviyelerine geri dönüldüğünü dile getirdi. Yılın ilk 6 ayında oldukça başarılı ve önemli rakamlara ulaşıldığını kaydeden Eroldu, “Üretimimiz 735 bin adetlik rakama geldi. Bu geçen seneye göre yüzde 13’lük bir artış demek. İnşallah bu sene de bu rakamlar bizi 1,5 milyon adetlik bir toplam üretime doğru taşıyor gözüküyor. Diğer sevindirici bir konu tabii kapasite kullanım oranımız da yüzde 67’den yüzde 74’e yükseldi. Bunda hem ihracattaki artışın hem de iç piyasadaki artışın kuşkusuz çok katkısı var” dedi.