Onur Market’ten bir günde iki yeni proje

Onur Market, eski milli sporcu Sercan Yıldırım’ın kurduğu Futbol Akademisi’ne sponsor olarak genç yıldızların yetiştirilmesine destek olurken, Gönüllü Hareketi Derneği ile yaptığı anlaşmada da ihtiyaç sahibi kişilere elini uzatacak. Bursaspor’un en önemli yıldız oyuncularından Sercan Yıldırım’ın Bursa’da faaliyete geçirdiği Sercan Yıldırım Futbol Akademisine Onur Market göğüs sponsoru olarak yeni yeteneklerin çıkmasına destek olacak.



Genç sporculara “Onur” desteği

Sponsorluk anlaşmasının lansmanında konuşan Özen Grup Yönetim Kurulu Üyesi Onur Özen, “Özen grup olarak ticarete başladığımız günden itibaren ana ilke olarak, bu topraklardan kazandığımızı yine bu topraklara yatırma prensibinden ödün vermeden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki Bursa’ya geldiğimizden beri spordan sanata, eğitimden kültüre birçok alanda desteklerinizi sürdürüyoruz. Geçtiğimiz 3 sezonda şehrin takımı olan Bursaspor’a kol sponsorluğumuzla destek olduk. Bugün de şehrin sporda markası olan Sercan Yıldırım’ın faaliyete geçirdiği futbol akademisine sponsor desteği olarak şehrimizdeki yeni yeteneklerin çıkmasına katkı sağlayacağız” dedi.

Bursa’da faaliyet gösteren Gönüllü Hareketi ile Onur Market, birden fazla projede birlikte iş birliği yaparak birçok kişiye el uzatacak. İkili anlaşmada 4 ana proje üzerinde yoğun çalışmalar sarf edilecek.

