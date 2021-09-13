Öncelik çevreye zarar vermeyen üretim

TİM “Her Alanda Sürdürülebilir Türkiye” hedefine ulaşmak için başlattığı çalışmalarda “Dünyayı tüketmeden, dünya için üretiyoruz” sloganıyla “TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı” hazırlamıştı. Eylem Planı’nın ilk hedefine yönelik “TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Komitesi” oluşturuldu. Bilim Komitesi’nin ilk istişare toplantısı, TİM Başkanı İsmail Gülle’nin ev sahipliğinde; iş insanları, rektörler, akademisyenler, İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulları temsilcileri, kamu ve özel sektörden ilgili paydaşların katılımıyla yapıldı. Komite üyelerine Eylem Planını aktaran Gülle, üyelerin görüş ve önerilerini dinledi.

Sürdürülebilir dış ticaret fazlası hedefi

Toplantıda yaptığı konuşmada ihracatçıların, sürdürülebilirlik kavramını en iyi bilen neferler olduğuna vurgu yapan Gülle “Dünyayı tüketmeden, dünya için üretiyoruz” mottosuyla hazırladığımız TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı yol haritamızı 21 Haziran’da kamuoyu ile paylaştık. İşimiz ihracat ama ne olursa olsun ihracat değil. Vazgeçmediğimiz en önemli unsur; insanı, dünyayı merkezine koyan, bütün değerlere saygı duyan, çevreye zarar vermeyen üretim anlayışıdır. Bu yola çıktığımızda iki önemli vazifemiz vardı. Bunların ilki, sürdürülebilir ihracatı başarmaktı. ihracatımızı sürdürülebilir bir zemine bağladık. Şimdi vazifemiz, sürdürülebilir dış ticaret fazlası vermek” dedi.

Geçen yıl 148 ülkeye dış ticaret fazlası vermeyi başardıklarını anımsatan Gülle, bunun için katma değerli ve çevre konusunu sürekli gündemde tutarak ihracat yapmanın önemine vurgu yaptı. Gülle, “Dış ticaret fazlası verdiğimiz Avrupa Birliği’nin karbon nötr kıta olma hedefini dile getirmesi, ihracatımız için oldukça önemli bir gelişme. Eylem Planı’mızdaki hedefleri gerçekleştirerek Türkiye’yi sürdürülebilirlik alanında marka ülke haline getireceğiz” ifadelerini kullandı. TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı’mızda ilk hedefimiz, TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Komitesi’ni oluşturarak, ilk istişare toplantımızı yaptık. Sürdürülebilir ihracat stratejisi, sektörel eylem planı ve kamu istişare mekanizmasıyla aşama aşama tüm süreci yakından takip edeceğiz. Yıl sonunda da “Sürdürülebilirlik Raporu”nu yayımlayacağız.

Eylem Planı’ndaki hedefler

TİM Başkanı İsmail Gülle’nin komite üyelerine aktardığı diğer hedefler şöyle: Sıfır Atık Projesi’ni ihracattaki her sektöre taşınacak. İnovaTİM koordinasyonunda başlatılan TİM Dijital Mentorluk projesi ile ihracatçılara eğitim verilecek. Kurumsal karbon izi çalışmalarında yeni bir sayfa açılacak. Sanayide döngüsellik ve ileri kazanımla beraber ekonomimize değer katmak. İleri arıtma teknolojileri alanında atık değerlerini bertaraf edecek projeler üretilecek. Tedarik zinciri yönetimi sürdürülebilir bir zeminde ele alınacak. İhracatçıların uluslararası standartlara uygun çalışmalarını kolaylaştıracak standardizasyon ve sertifikasyon uygulamalar yaygınlaştırılacak. İhracatta sertifikasyon uygulamaları öne çıkarılacak.

Her alanda yenilebilir enerji kaynaklarına odaklanılacak. İşletmelerde yetkilendirilmiş kurumsal ve tedarik zinciri sürdürülebilirlik birimlerinin kurulması teşvik edilecek. Dijital ürün pasaportu ve izlenebilirlik uygulamaları geliştirilecek.

