OİB otomotivin en iyi startup’larını çıkarmaya devam ediyor

OİB’in Ticaret Bakanlığı himayelerinde ve TİM koordinatörlüğünde düzenlediği yarışma kapsamında ilk kez yapılan OGTY Girişimci Buluşmaları Toplantısı, OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, OGTY Komitesi Başkanı Ömer Burhanoğlu, TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Atilla Dikbaş ve 9 girişimci proje sahibinin katılımıyla İTÜ Arı Teknokent’te gerçekleştirildi.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Günümüzün küresel rekabet ortamı; ileri teknoloji ve inovasyona dayalı katma değeri yüksek ürünlere sahip olmayı gerektiriyor. Hızla yaygınlaşan dijitalleşme sürecinin olmazsa olmazı mobilite/hareketlilik kavramının da etkisiyle, otomotiv endüstrisinde de yepyeni bir ekosistem söz konusu. 2030 yılında maliyetlerin yarısının yazılım ve elektronikten oluşacağı öngörülüyor. Bu doğrultuda Türkiye otomotiv sektörü olarak biz de bu sistemde öncü olmak zorundayız.” dedi.

OGTY Komitesi Başkanı Ömer Burhanoğlu da “Bugüne kadar desteklediğimiz projeler 21 milyon dolar yatırım aldı, 26 milyon dolar ciroya ve 1.000 kişilik bir istihdama ulaştı. Bugünkü değerleri 203 milyon dolar” dedi.