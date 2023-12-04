NİLTİM’den yılda 100 milyar TL’lik hacim

Nilüfer Ticaret Merkezi İş İnsanları Derneği (NİLTİMDER) Başkanı Olgun Karabiber ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. Ziyarette çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunan NİLTİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Karabiber, 3 bine yakın firmanın faaliyet gösterdiği Nilüfer Ticaret Bölgesi’nde ağırlıklı olarak elektrik-elektronik, makine, metal, otomasyon, otomotiv yan sanayi, yedek parça, hırdavat, inşaat, kimya, kauçuk ve bilişim gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmaların yer aldığı bilgisini paylaştı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da NİLTİMDER heyetinin ziyaretinden memnun olduğunu belirtirken, 3 bin işyeri ve 30 bin çalışan ile NİLTİMDER’in önemli bir gücü temsil ettiğini ve Bursa ekonomisine önemli katkı sağladığının altını çizdi.