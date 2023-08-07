Mobilya sektörü rekora koşuyor

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün Temmuz ayı ihracatını ve yılın ilk 7 ayındaki performansını değerlendirdi.

MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün Temmuz ayında 609 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini belirterek; “Sektörümüz temmuz ayında büyük bir başarıya imza attı. İstatistiklere baktığımızda bu başarının tesadüf olmadığını görüyoruz. Ülkemiz 2003 yılında dünya mobilya ihracatında 36. sıradayken 2022 yılında 11. sıraya yükseldi. Ar-Ge ve tasarıma yaptığımız yatırımlarla bu yükseliş devam edecektir” dedi. Yılın ilk 7 ayının ihracat rakamlarının açıklandığını belirten Mustafa Balcı; “Yılın ilk 7 ayındaki ihracata baktığımızda sektörümüzün 4 milyar 588 milyon dolar seviyesine ulaştığını görüyoruz. Hedefimiz yılsonuna kadar 10 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak. Bu hedef sektörümüz açısından ulaşılabilir bir hedef” ifadelerini kullandı.